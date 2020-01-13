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تقارير إعلامية أمريكية: ترامب وافق على قتل سليماني في يونيو الماضي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 4:59 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 4:59 م

 

كشفت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الإذن بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في شهر يونيو الماضي ؛ إثر "تزايد العدوان الإيراني"..وذلك بحسب ما نُقل عن خمسة مسئولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة /ذا هيل/ الأمريكية عن المصادر ذاتها القول : إن مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت جون بولتون كان قد حث ترامب على الانتقام من طهران لإسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار في نفس الشهر ، عن طريق الموافقة على عملية تستهدف قتل سليماني .. كما أيد وزير الخارجية مايك بومبيو اغتيال سليماني في ذلك الوقت.
ومن جانبه..قال مصدر مُطلع على الأمر - في تصريحات لهيئة (إن بي سي) الأمريكية الإعلام - "إن الرئيس الأمريكي أكد أنه سيتخذ إجراء حيال إيران فقط في حال تسببت في مقتل أمريكي".

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