تقارير إعلامية أمريكية: ترامب وافق على قتل سليماني في يونيو الماضي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الإذن بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في شهر يونيو الماضي ؛ إثر "تزايد العدوان الإيراني"..وذلك بحسب ما نُقل عن خمسة مسئولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة /ذا هيل/ الأمريكية عن المصادر ذاتها القول : إن مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت جون بولتون كان قد حث ترامب على الانتقام من طهران لإسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار في نفس الشهر ، عن طريق الموافقة على عملية تستهدف قتل سليماني .. كما أيد وزير الخارجية مايك بومبيو اغتيال سليماني في ذلك الوقت.

ومن جانبه..قال مصدر مُطلع على الأمر - في تصريحات لهيئة (إن بي سي) الأمريكية الإعلام - "إن الرئيس الأمريكي أكد أنه سيتخذ إجراء حيال إيران فقط في حال تسببت في مقتل أمريكي".