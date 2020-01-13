السجن المشدد 10 سنوات لأوكراني تداول عملات مزيفة خلال وجوده بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد موسى، وعضوية المستشارين علاء عبده، وعبد الحي محمد فازوره، وحضور أحمد عبد الناصر وكيل نيابة، و عبد الرحمن عبد العزيز سكرتير المحكمة، بالسجن 10 سنوات غيابيًا، لسائح أوكراني تداول عملات مزيفة بشرم الشيخ.



وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 مارس 2019، بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عندما وجهت النيابة العامة لسائح أوكراني يدعى "سيرجي بويكو" تهمة ترويج عملات ورقية مزيفة.



وكان السائح قد روج عملات ورقية فئة 100 دولار، ثمن وجبة عشاء، لمحمد حسن عبد الكريم، يعمل في أحد المطاعم، وتبين أن العملة مزيفه، وقام الأخير بتحرير محضر في حق السائح، وتبين من التحريات حيازة السائح لعملات مزيفة وترويجها مقابل خدمات سياحية، خلال تواجده بمدينة شرم الشيخ.



وأحيلت القضية للنيابة العامة وحملت رقم 2056 لسنة 2019 جنايات أول شرم الشيخ، والمقيدة برقم 257 لسنة 2014 كلي جنوب سيناء، وقيدت برقم 476 لسنة 2019 فحص تزييف مالية.