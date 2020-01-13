الحكومة المؤقتة الليبية: الهدنة ليست اتفاق سلام والجيش الوطني لن ينسحب من ضواحي طرابلس

أكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا عبد الهادي الحويج أن الجيش الوطني الليبي لن ينسحب من ضواحي طرابلس، وأن اتفاق الهدنة لا يعني التوصل إلى السلام.



وقال الحويج - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين - "نؤيد وندعم الأصدقاء والحلفاء الروس ونؤيد المبادرة الروسية".



وأضاف: "نرفض أن تكون تركيا جزءا من مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا لأنها طرف في الصراع وتدعم المليشيات الإرهابية وترغب في نهب ثروات البلاد"، مشيرا إلى أن المشاركة التركية يسأل عنها الجانب الروسي وليس ليبيا.



وتابع قائلا: "نحن لم نرحب بوجود الجانب التركي ولا ندعوه لحضور توقيع الاتفاقية"، مشددا على أن الأزمة الحالية في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية.