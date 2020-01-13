المؤبد لـ4 أشخاص لإدانتهم بإصابة وسرقة شخص بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، اليوم الاثنين، 4 أشخاص "3 عمال وسائق" بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بسرقتة وإصابة "أ.م.ع" تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية رقم 7613 لسنة 2019 جنايات أول العامرية.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، حول قيام تشكيلًا مكون من 4 أشخاص، تخصصوا في مجال السرقة بالإكراه، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، ويستقلون سيارة، بسرقة وإصابة شخص تحت تهديد السلاح أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.



وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى قيام المتهمون وهم: "م.ع.ت"، و"أ.ع.ع"، و"و.أ.م"، عاملين، و"ج.م.ج" سائق، حال استقلالهم سيارة 7 راكب "توناية" في منطقة الكيلو 21 بالطريق الصحراوي، استوقفهم المجني عليه لدى عودته من العمل "فجرًا" لتوصيلة إلى الموقف الجديد.



وأضافت التحريات أنه وخلال سيرهم بالطريق قام المقضي بحقهم بأشهار سلاح ناري "طبنجة" وأسلحة بيضاء في وجهه، وتعدوا عليه وإصابته بحرج قطعي في اليد واستولوا على مبلغ مالي كان بحوزته، وهاتفين محمولين، ومتعلقاته الشخصية، والقوا به في الطريق وفروا هاربين.



وبتقنين الاجرءات وضبطهم عثر بحوزتهم على المسروقات، والأسلحة المستخدمة، والسيارة محل الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر، خميس قمر.