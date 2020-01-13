 إنذار خاطئ من حادثة بمحطة نووية يثير الذعر في مدينة تورونتو الكندية - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2020 6:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

إنذار خاطئ من حادثة بمحطة نووية يثير الذعر في مدينة تورونتو الكندية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 5:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 5:54 ص

عاش سكان مدينة تورونتو الكندية، عاصمة مقاطعة أونتاريو، حالة من الذعر اليوم الأحد بعدما تلقوا إنذارا خاطئا بوجود حادثة في محطة نووية.

وبعد مرور ساعة من تلقي رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة بشأن حادثة في محطة "بيكرينج" للطاقة النووية، كتبت شركة "أونتاريو باور جنريشن" المشغلة للمحطة أن الإنذار "أُرسِل بطريق الخطأ"، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر على الأفراد أو البيئة.

وكانت المقاطعة أصدرت إنذارا قالت إنه يشمل الأفراد في محيط عشرة كيلومترات من المنشأة.

ودعا جون توري عمدة تورونتو إلى إجراء "تحقيق شامل" في الواقعة، مشيرا إلى أن "هناك أسئلة كثيرة للغاية لم تتم الإجابة عليها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك