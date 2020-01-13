إنذار خاطئ من حادثة بمحطة نووية يثير الذعر في مدينة تورونتو الكندية

عاش سكان مدينة تورونتو الكندية، عاصمة مقاطعة أونتاريو، حالة من الذعر اليوم الأحد بعدما تلقوا إنذارا خاطئا بوجود حادثة في محطة نووية.

وبعد مرور ساعة من تلقي رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة بشأن حادثة في محطة "بيكرينج" للطاقة النووية، كتبت شركة "أونتاريو باور جنريشن" المشغلة للمحطة أن الإنذار "أُرسِل بطريق الخطأ"، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر على الأفراد أو البيئة.

وكانت المقاطعة أصدرت إنذارا قالت إنه يشمل الأفراد في محيط عشرة كيلومترات من المنشأة.

ودعا جون توري عمدة تورونتو إلى إجراء "تحقيق شامل" في الواقعة، مشيرا إلى أن "هناك أسئلة كثيرة للغاية لم تتم الإجابة عليها".