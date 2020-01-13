السفير الفلسطيني يكرم عددا من صناع السينما الداعمين للقضية الفلسطينية

كرم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، عددا من المخرجين والفنانيين؛ نظير جهودهم الفنية التي قدموها لصالح القضية الفلسطينية.

والمكرمون هم المخرج المصري عمر عبد العزيز، والمخرج المصري مسعد فودة، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة، والمخرج الفلسطيني فايق جرادة، وذلك خلال افتتاح الدورة الرابعة من «أسبوع الفيلم الفلسطيني»، المقامة في الفترة من 12 يناير إلى 15 من الشهر نفسه، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

وعرض بالافتتاح الفيلم القصير «الدرس الأول» للمخرجة عرين عمري، وتدور أحداثه حول ممثلة مسرحية فلسطينية من مدينة رام الله، قررت السفر لمتابعة دراستها بفرنسا، وفي أول درس بمدرسة لتعليم اللغة الفرنسية، تطلب الأستاذة منها تحديد موقع بلدها على الخريطة المعلقة على السبورة، عندئذ تصاب بصدمة قوية عندما تكتشف أن فلسطين لا وجود لها في الخريطة، مع قيام طالب إسرائيلي من مكانه ويدعي أن القدس عي عاصمة للاحتلال، فتقرر مغادرة قاعة الدرس، وتبدأ في إقناع زملائها أن القدس عاصمة فلسطين.