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الإصابة تبعد راموس عن ريال مدريد أسبوعين

محمد عبد المحسن
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 11:23 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 11:23 م

كشف تقرير صحفي إسباني عن المدة المتوقعة لغياب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال نهائي كأس السوبر الإسباني مساء أمس، الأحد، أمام أتلتيكو مدريد.

ووكان راموس قد أكمل مباراة نهائي السوبر رغم تعرضه للإصابة، كما سدد ركلة الجزاء الحاسمة للقب.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن راموس سيغيب عن ريال مدريد لفترة تتراوح بين 10 و15 يومًا، بسبب إصابة في الكاحل.

وتوج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني في نسخته الاستثنائية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، حيث انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.


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