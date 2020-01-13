لسفير المصرى لدى البحرين يبحث مع رئيس هيئة السياحة بالمنامة سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث السفير المصري في البحرين سيد ياسر محمد الشعبان مع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر المؤيد العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات والقطاعات، لاسيما القطاع السياحي، بما يدعم اقتصاد البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء أحدث منجزات الهيئة، متمثلًا بوضع حجر الأساس لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، الذي سيسهم بعد انتهائه بتوفير بيئة مثالية لاستقطاب الأعمال والفرص التجارية، وتعزيز التعاون التجاري مع الدول العربية والأجنبية.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم كذلك التعرف على إمكانيات المركز ودوره في تطوير مكانة المملكة كأحد أبرز المراكز الاستثمارية في المنطقة.



وعلى صعيد آخر، نيابةً عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، تقدم نادر المؤيد بتهنئة السفير المصري على تعيينه في هذا المنصب.