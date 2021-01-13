مطالبات بمحاكمة منفذ واقعة اغتيال رئيس بلدية في بولندا

أعرب رئيس الوزراء البولندي الأسبق، دونالد توسك، عن إحباطه لمرور عامين على اغتيال رئيس بلدية جدانسك البولندية، دون أن يحاكم المشتبه به.



وكتب "توسك"، وهو أيضًا الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الأوروبي، على موقع تويتر اليوم الأربعاء، "مر عامان منذ الهجوم المأساوي على باول أداموفيتش، ولم تبدأ حتى محاكمة قاتله".



وأضاف "لم تتم أيضًا معاقبة منظمي الحملة ورعاتهم السياسيين، والكراهية مستمرة في التدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. لن ننسى الضحية ولا الجناة".



وطعن سجين سابق مضطرب أداموفيتش في 13 يناير من عام 2019 بينما كان على خشبة مسرح، وصاح أمام الحضور بأنه فعل ذلك انتقامًا مما فعله رئيس البلدية وحزبه السابق به، وتم نقل رئيس البلدية إلى المستشفى، إلا أنه توفي في اليوم التالي.



وتمت السيطرة على المشتبه به فور وقوع الهجوم، وقامت قوات الأمن باحتجازه.



وتشير تقارير إلى أن القضاة يحاولون حاليًا التأكد مما إذا كان من الممكن تحميل المشتبه به المسئولية عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة، من خلال الحصول على عدد من التقارير النفسية.