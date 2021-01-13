قنصل مصر بشنجهاي يشهد التوقيع على ملاحق لأعمال التشييد بالعاصمة الإدارية

شهد القنصل العام أحمد عبدالعزيز مصطفي، قنصل عام جمهورية مصر العربية في شنغهاي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى مقر الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية الحكومية في شنغهاي CSCEC، مراسم توقيع 14 ملحقًا خاصًا بأعمال التشييد والتعمير لمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القنصل العام بحث، خلال الزيارة، مع مسئولي الشركة الصينية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشركة ومصر خاصةً في ضوء حركة التشييد والتعمير التي تشهدها البلاد ضمن رؤية الدولة المصرية لعام 2030.



وأعرب مسئولو الشركة عن سعادتهم بالمساهمة في مشروع حي المال والأعمال CBD في العاصمة الإدارية الجديدة مما سيدفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاق أرحب.