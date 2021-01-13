مشرعون بريطانيون يطالبون بمراجعة العلاقات البريطانية الصينية

دعت مجموعة من كبار المشرعين البريطانيين إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية إزاء الصين، قبل نشر تقرير جديد، يستكشف حقوق الإنسان في البلاد.



وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين، إنها ستصدر تقريرا، يطلق عليه اسم "الظلام يتعمق: حملات قمع ضد حقوق الإنسان في الصين 2016-2020".



ويحلل التقرير العديد من القضايا الرئيسية، بما فيها "انتهاكات حرية التعبير..الاختفاء التعسفي والاحتجاز" في الصين بالإضافة إلى معاملة الأقلية المسلمة من اليوغور، التي تعيش أقصى شمال غرب إقليم شينجيانج.



وأضافت اللجنة أن التقرير صادق عليه وزير الخارجية السابق وزعيم حزب المحافظين، ويليام هيج وزعيم الحزب السابق، ايان دونكان سميث ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، توم توجندات.



وهيج هو عضو بمجلس اللوردات وهو مجلس الشيوخ غير المنتخب بالبرلمان البريطاني، بينما دونكان سميث وتوجندات من المشرعين المنتخبين في مجلس العموم "مجلس النواب".



وقال هيج إن "الدليل المقدم في ذلك التقرير يطرح مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان".



ومن المقرر أن يتم نشر التقرير، المكتوب استنادا إلى تحقيق بقيادة اللجنة العام الماضي، مساء اليوم الأربعاء.



ويدعو التقرير إلى "مراجعة منسقة وشاملة للسياسة البريطانية الصينية".