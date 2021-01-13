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ارتفاع اليورو والدولار في بداية تعاملات اليوم


نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:56 ص

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بنحو قرشين ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.
وارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 18.97 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، و صعد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.23 جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء و 4.18 للبيع، بينما ارتفع الدينار الكويتي ليسجل 51.38 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 19.04 جنيه للشراء ونحو 19.20 جنيه للبيع، وصعد الجنيه الإسترليني ليسجل 21.32 جنيه للشراء و 21.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 48.70 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.04 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع، وزاد الجنيه الإسترليني ليسجل 21.32 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 48.70 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع.

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