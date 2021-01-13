ارتفاع اليورو والدولار في بداية تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بنحو قرشين ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو ليسجل 18.97 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع، و صعد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.23 جنيه للشراء و 21.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء و 4.18 للبيع، بينما ارتفع الدينار الكويتي ليسجل 51.38 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 19.04 جنيه للشراء ونحو 19.20 جنيه للبيع، وصعد الجنيه الإسترليني ليسجل 21.32 جنيه للشراء و 21.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 48.70 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.04 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع، وزاد الجنيه الإسترليني ليسجل 21.32 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 48.70 جنيه للشراء و 51.84 جنيه للبيع.