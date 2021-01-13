سبورتنج براجا يسحق تورينسي بخماسية نظيفة ويتأهل لدور الثمانية بكأس البرتغال

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لحق فريق سبورتنج براجا بقافلة المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس البرتغال لكرة القدم بفوزه الساحق 5 / صفر على تورينسي اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة.

وأنهى براجا الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما رولاندو دا فونسيكا وآبيل رويز في الدقيقتين 24 و28 .

وفي الشوط الثاني ، سجل ريكاردو إيسخايو وآبيل رويز مجددا وفيتور أوليفيرا الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق في الدقائق 52 و61 والثالثة من الوقت بدل الضائع وذلك من ضربة جزاء.

ويلتقي براجا في دور الثمانية مع سانتا كلارا الذي تأهل لهذا الدور بالفوز على موريرنسي 2 / 1 أمس الثلاثاء في مباراة أخرى بدور الستة عشر.