مناطق ماليزية تخضع للإغلاق مع فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا

بدأ الإغلاق لمدة أسبوعين لمراكز تجارية وإدارية في ماليزيا، اليوم الأربعاء، بعد يوم من فرض السلطات حالة الطوارئ على مستوى البلاد لمواجهة وباء كورونا.



وأظهرت تقارير إخبارية تلفزيونية محلية حركة مرورية وتجول أقل من المعتاد في العاصمة التجارية كوالالمبور، حيث طُلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم ما لم يكونوا بحاجة للتسوق لشراء السلع الأساسية أو الذهاب إلى العمل.



وتضم المناطق الست المغلقة خلال الأسبوعين المقبلين نحو 55% من سكان البلاد البالغ عددهم 32 مليون نسمة، حيث يشكل الناتج الاقتصادي نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي.



وبعد إعلان الإغلاق يوم الاثنين، قالت الحكومة أمس الثلاثاء إن حالة الطوارئ سوف تفرض أيضا حتى أول أغسطس، ما يعني أن البرلمان لن ينعقد.



وأيد نواب من أحزاب الائتلاف الحاكم قادة المعارضة في انتقاد القواعد الجديدة ووصفها بأنها مفرطة.



وقال ليم جوان إنج، زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض ووزير المالية السابق، اليوم الأربعاء إن تعليق عمل البرلمان "يجب أن يُلغى" حتى يتمكن النواب من "التحضير وإجبار الحكومة على إنقاذ الوظائف والأعمال التجارية وسبل العيش".



وسحب ثلاثة نواب منذ أمس دعمهم للحكومة، تاركين رئيس الوزراء محي الدين ياسين على رأس حكومة أقلية - رغم أن تعليق جلسات البرلمان يعني أن الحكومة من غير المرجح أن تسقط.



ووصفت نقابة المحامين الماليزية اليوم الأربعاء إعلان الطوارئ بأنه "مبالغ فيه".



وبعد تسجيل 3309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأربعاء أربع وفيات مرتبطة بالوباء و2985 حالة إصابة جديدة.