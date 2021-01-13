النواب يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بعودة المجلس للانعقاد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على إرسال أعضاء المجلس برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الدور الوطني الكبير الذي يقوم به لإعلاء قيم الديمقراطية في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن عن تلقيه مقترحا من النواب بإرسال برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة دعوته لمجلس النواب للانعقاد، لاسيما في ظل هذه الظروف الحالية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب عن خلو 3 مقاعد بالمجلس بعد أن وردت 3 رسائل من وزير الداخلية يبلغ فيها المجلس بوفاة النواب "جمال حجاج عضو مجلس النواب عن مركز بنها، وفوزي فتى عضو المجلس عن القائمة الوطنية عن القاهرة والدلتا، والنائب حسن عيد عضو المجلس عن الدائرة الأولى بمحافظة السويس".

وأعرب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي عن خالص تعازيه لأسر النواب الراحلين، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمتهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ودعا النواب إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح زملائهم الراحلين.

من ناحية أخرى، طالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة استيفاء استمارة الاشتراك في اللجان النوعية، مشيرا إلى أنه يحق لكل نائب أن يشترك في لجنتين بحد أقصى، كما طالب النواب الراغبين في تعديل رغبتهم بالاشتراك في لجان أخرى، سرعة إبلاغ الأمانة العامة لمجلس النواب حتى يتسنى للأمانة العامة إعداد القوائم الخاصة بانتخابات اللجان النوعية.

عقب ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 11 من صباح غد الأربعاء.