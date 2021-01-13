صحيفة: الإمارات تمضي فى طريق التعافي من فيروس كورونا نهائيا

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن الإمارات تمضي في طريق التعافي من فيروس كورونا بشكل نهائي، والدليل على ذلك حجم إقبال الأفراد وتجاوبهم مع حملة التطعيم باللقاحات في مشهد يشخص حالة التكاتف المجتمعي بالتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في مختلف مناطق الدولة لتطعيم أكبر عدد من الراغبين يوميا.

وقالت الصحيفة -في افتتاحياتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "نتكاتف للتعافي"، إن الوصول إلى أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح حتى الآن، يجعل الإمارات الدولة الثانية عالميا في سباق التطعيم، امتدادا لتجربة متميزة تطمح لأن تكون فيها بصدارة الدول التي تقدم اللقاح لجميع سكانها خلال أقل مدة زمنية ممكنة.

وذكرت الصحيفة، أن الإمارات كانت في صدارة دول العالم التي تطلق حملة مجتمعية للتلقيح ضد فيروس كورونا، ذلك أن اللقاح هو طريق التعافي، والسبيل لإعادة الحياة إلى طبيعتها الكاملة، وعودة الزخم لجميع النشاطات والاستمرار في مسيرة التنمية.