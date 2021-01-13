تغريم وحدة الطائرات المسيرة في مجموعة بوينج الأمريكية 25 مليون دولار

وافقت شركة إنسيتيو لصناعة الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة الصناعات الجوية الأمريكية بوينج، على دفع 25 مليون دولار؛ لتسوية دعوى قضائية اتحادية أمريكية ضدها بتهمة الحصول على مبالغ غير مستحقة بطرق احتيالية في أحد العقود مع الحكومة الأمريكية.

وأشارت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية، إلى أن موظف سابق فصلته شركة بوينج يدعى دي.آر. أوهارا سيحصل على 4.625 مليون دولار من هذه الغرامة مقابل كشفه عن عملية الاحتيال التي قامت بها الشركة. كما ستدفع شركة إنسيتيو لأوهارا تكاليف دعوى الاحتيال التي كان قد أقامها ضدها.

وبحسب الدعوى، فإن الشركة كانت قد وردت إلى الجيش الأمريكي بعض المكونات المعاد تدويرها في الطائرات المسيرة باعتبارها مكونات جديدة.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية بحسب بيان صدر مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي للعاصمة الأمريكية شركة إنسيتيو بأنها "قدمت عن عمد بيانات تسعير وتكلفة غير صحيحة" في عقود توريد طائرات تجسس مسيرة لكل من قيادة العمليات الخاصة والقوات البحرية الأمريكية.

من ناحيتها، لم تعترف إنسيتيو بارتكاب أي أخطاء، وقالت في بيان إن "كل معلوماتنا التى كشفنا عنها وقدمناها للحكومة في ذلك الوقت كانت تلبي كل الاشتراطات".

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن شركة إنسيتيو حصلت خلال الفترة من 2009 إلى 2017، على خمسة عقود عطاءات غير تنافسية مع القوات البحرية وعقدين مع قيادة العمليات الخاصة الأمريكية لتوريد طائرات بدون طيار بأسعار تم تضخيمها عن عمد بتقديم بيانات التكلفة والتسعير على أساس استخدام مكونات وخامات جديدة، في حين كانت الشركة تعتزم طوال الوقت استخدام مكونات وأجزاء معاد تدويرها.