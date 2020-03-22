 إسبانيا: إصابات كورونا تصل لـ2.14 مليون حالة والوفيات 52 ألفا و683 - بوابة الشروق
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إسبانيا: إصابات كورونا تصل لـ2.14 مليون حالة والوفيات 52 ألفا و683

مدريد - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 11:06 ص

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 2.14 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 52 ألفا و683 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 49 أسبوعا.


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