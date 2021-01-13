 عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر - بوابة الشروق
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عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

امرأة تضع كمامة على وجهها في بكين يوم 30 يونيو 2020. تصوير: تينغشو وانغ - رويترز
امرأة تضع كمامة على وجهها في بكين يوم 30 يونيو 2020. تصوير: تينغشو وانغ - رويترز
وكالات:
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:59 ص

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر.

وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، التي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 87607 إصابات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

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