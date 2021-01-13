أهلي جدة يفتقد حارسه في الكلاسيكو بعد إيقافه مباراتين وتغريمه

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حارس مرمى أهلي جدة محمد العويس مباراتين وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (نحو 5300 دولار) .
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه تم ثبوت مخالفة العويس للمادة (48-2-2) وإيقافه مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له أن يشارك فيها.
وقررت لجنة الانضباط معاقبة مسؤول نادي القادسية خالد المرشود ، بعد ثبوت التلفظ بعبارات مسيئة على حارس مرمى الأهلي.
ورأت اللجنة تشديد العقوبة وفقا للمادة (39-4) وإيقافه ثلاث مباريات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، وأن القرار غير قابل للاستئناف.
ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال بعد غد الجمعة في المرحلة الثالثة عشرة من دوري المحترفين السعودي ، ويغيب العويس عن هذه المواجهة بسبب عقوبة الإيقاف.