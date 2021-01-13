إلغاء معسكر المنتخب الجزائري للسلة بسبب كورونا

قرر الاتحاد الجزائري لكرة السلة اليوم الأربعاء، إلغاء معسكر المنتخب الأول للرجال بعد تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

كشف رابح بوعريفي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المسحة الطبية التي خضع لها أعضاء المنتخب أظهرت وجود 7 حالات إيجابية، 5 منها بين اللاعبين واثنتان وسط الجهاز الفني، مما استدعى في النهاية إلغاء المعسكر.

كان المنتخب الجزائري أنهى الأسبوع الماضي معسكره الأول لهذا الموسم في حضور كامل لاعبيه، حيث يستعد للمشاركة في البطولة العربية للسلة التي تأجلت مرتين بسبب تفشي جائحة كورونا، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لهذه البطولة.