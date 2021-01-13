 إلغاء معسكر المنتخب الجزائري للسلة بسبب كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يناير 2021 8:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

إلغاء معسكر المنتخب الجزائري للسلة بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:06 م

قرر الاتحاد الجزائري لكرة السلة اليوم الأربعاء، إلغاء معسكر المنتخب الأول للرجال بعد تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

كشف رابح بوعريفي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة السلة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المسحة الطبية التي خضع لها أعضاء المنتخب أظهرت وجود 7 حالات إيجابية، 5 منها بين اللاعبين واثنتان وسط الجهاز الفني، مما استدعى في النهاية إلغاء المعسكر.

كان المنتخب الجزائري أنهى الأسبوع الماضي معسكره الأول لهذا الموسم في حضور كامل لاعبيه، حيث يستعد للمشاركة في البطولة العربية للسلة التي تأجلت مرتين بسبب تفشي جائحة كورونا، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد لهذه البطولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك