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إصابات كورونا في المغرب تتخطى حاجز الـ455 ألفا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:15 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 455 ألفًا و55 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 26 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7810.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1927 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 429 ألفًا و278.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 1.9 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 91 مليون إصابة.


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