أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 1% خلال 24 ساعة

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1% حتى صباح اليوم، بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 8ر22 مليون إصابة.

وأفادت البيانات بأن زيادة حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة كانت أقل من متوسط الزيادة اليومية والبالغ 2ر1% على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 8ر2 مليون إصابة، بزيادة بلغت 7ر1% عن نفس الفترة الزمنية من اليوم السابق عليه.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 4ر2% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الحالات إلى 30326.

وسجلت كاليفورنيا أيضا العدد الأكبر للوفيات في 24 ساعة ماضية، بوفاة 677 شخصا بالفيروس.