إثيوبيا تعلن مقتل وزير خارجيتها الأسبق و3 قيادات بجبهة تيجراي

أعلنت أديس أبابا، الأربعاء، مقتل القيادي بجبهة تحرير تجراي ووزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين في عملية عسكرية شنها الجيش الإثيوبي.

وقال الجيش الإثيوبي اليوم الأربعاء، إن شن عملية عسكرية على نهر تكزي بإقليم تجراي شمال البلاد، نتج عنها مقتل مقتل القيادي بجبهة تحرير تجراي ووزير الخارجية الأسبق سيوم مسفن وآخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الجيش الإثيوبي، قوله إنه تم القضاء على 4 من قيادات جبهة تحراير تجراي بعد تبادل لإطلاق النار مع الجماعة المتمردة في منطقة نهر تكزي بإقليم تجراي شمال إثيوبيا.

وأضاف الجيش الإثيوبي :" أسفرت العملية عن مقتل كل من القيادي بجبهة تحرير تجراي وزير الخارجية الأسبق، سيوم مسفن، وأسملاش ولد سلاسي، أحد قيادات التجراي وعضو برلمان سابق، والقيادي أباي سهاي، أحد المؤسسين لجبهة تحرير تجراي والذي تقلد عدة مناصب بينها مستشار رئيس الوزراء ووزير الشؤون الفيدرالية، فضلا عن " كيروس حقوس " وهو عقيد سابق للجيش الإثيوبي انضم للجبهة .

وأشار الجيش إلى أنه " تم أسر 5 من كبار الضباط المتمردين في العملية العسكرية" .

ويعتبر القيادي سيوم مسفن ، وزير الخارجية الأسبق سياسي ودبلوماسي إثيوبي وأحد مؤسس جبهة تحرير تجراي ( 72 عام ) من مواليد مدينة عدي غرات في إقليم تجراي.

وحصل مسفن على دبلوم في الكيمياء الصناعية، بمعهد بحر دار، في 1971. ودبلوم علوم الفيزيائية ، بجامعة أديس أبابا 1974 ، الى جانب دبلوم في القانون الدولي بجامعة أمستردام.

وشغل مسفين ، منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لجبهة تحرير شعب تجراي ، من 1975 - 1988

وكان عضوا في الرابطة الماركسية اللينينية للتجراي ومن المؤلفين للأغاني الثورية في فترة النضال التي كان في عهد منجستو هيلماريام ، وكان عضو إدارة الشؤون الخارجية بالجبهة الثورية الديمقراطية الشعوب الإثيوبية من 1988 - 1991

كما شغل مسفن، منصب وزير الخارجية الإثيوبي لما يقرب من 20 عامًا ، من عام 1991 حتى تم استبداله بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2010.

وهو أيضًا عضو تنفيذي في اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية.

والأحد أعلن الجيش الإثيوبي، اعتقال حاكم إقليم تجراي الأسبق ونائب الحاكم السابق ومسؤولين آخرين.

وسبق ذلك الجمعة الماضي، اعتقال عراب ومؤسس جبهة تحرير تجراي "سبحت نغا" المعروف بـ"أبوي سبحت" بأحد الأنفاق بجبال تجراي وذلك خلال عملية تمشيط وبحث أجرتها القوات الإثيوبية.

"سبحت نغا" المعروف بـ"أبوي سبحت" (86 عاما) هو عراب ومؤسس جبهة تحرير تجراي، وكان آخر منصب تولاه قبل وصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية للعلاقات الخارجية.