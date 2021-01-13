 رفض استشكال متهم بأحداث عنف المطرية واستمرار سجنه 10 سنوات - بوابة الشروق
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رفض استشكال متهم بأحداث عنف المطرية واستمرار سجنه 10 سنوات

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:56 م
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، رفض استشكال متهم لوقف حكم سجنه 10 سنوات بـ"أحداث عنف المطرية"، واستمرار سجنه 10 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرون مجهولون متهمون بتكوين عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وأن المتهمين عقدو النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

وأسندت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.

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