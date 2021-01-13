افتتاح أعمال تطوير نفق الشهيد لواء نبيل فراج بحي غرب سوهاج

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افتتح طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد لواء نبيل فراج بحي غرب مدينة سوهاج ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق بيئة حضارية لأهالي المحافظة، في حضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ وعصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة.

واستمع المحافظ، خلال الافتتاح، إلى شرح مفصل من فريدة سلام رئيس حي غرب مدينة سوهاج عن مراحل تطوير النفق بطول 500 مترًا وعرض 40 مترًا حيث شملت أعمال التطوير بناء سور جانبي بطول النفق بتصميمات حضارية لائقة وأعمال الدهانات والإضاءة ورفع كفاءة كوبري السكة الحديد وإنشاء أرصفة جديدة وتركيب أعمدة إنارة وبلدورات مضيئة بالإضافة إلى إنشاء بوابتين بتصميم فرعوني لمدخل ومخرج النفق.

وتفقد محافظ سوهاج أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المدينة الطبية "العرايس" والتي شملت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال دهان واجهات العمارات السكنية وتركيب بلاط الإنترلوك وبلدورات جديدة ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة كما تفقد أعمال تجميل وتطوير منطقة "عمارات المشتل"، والسوق الجديد لحي غرب مدينة سوهاج بمنطقة العمري والذي يضم 165 منفذ بيع، وتم إقامته لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات.

وأشاد محافظ سوهاج، خلال جولته، بما شاهده من أعمال تطوير وتجميل مؤكدا على توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع العامة والميادين لإضفاء لمسة جمالية وخلق بيئة حضارية تليق بمكانة المحافظة.