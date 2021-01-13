إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بأرمنت جنوبي الأقصر

شن مجلس مدينة أرمنت، جنوب غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية في المهد، أسفرت عن إزالة مخالفتي تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد، على مساحة ١٧٥ مترا مربعا، بناحية مشيمش بمنطقة أرمنت الحيط.

وأوضح عبد الله عاشور، رئيس المدينة، أنه حفاظا على الزراعات تمت الإزالة يدويا على كامل المسطح بمعرفة عمال مرافق أرمنت الحيط، مشيرا إلى إزالة مخالفة أخرى تعد بالبناء على أرض زراعية على مساحة ١٧٥ مترا بحوض الشروة بمنطقة أرمنت الوابورات، وهي أرض تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم التحفظ على الطوب المستخدم حتى لا يتم استخدامه في المخالفة مرة أخرى.

وأشار عاشور، إلى تنفيذ الإزالات في المهد على كامل المسطحات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة، وذلك ضمن إجراءات التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.