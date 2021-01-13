بيونتيك تعلن عن مقر إنتاج جديد للقاح كورونا غرب ألمانيا

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات عن مكان جديد لإنتاج لقاحها المضاد لكورونا الذي طورته مع شركة فايزر الأمريكية في مصنع بولاية شمال الراين ويستفاليا.

وقال يورجن فلايشر، رئيس شؤون العاملين في الشركة الألمانية اليوم الأربعاء إن شركة باكستر الأمريكية الدوائية تلقت تكليفا بهذا في مصنعها في مدينة هاله بالولاية الواقعة غربي ألمانيا.

وأضاف فلايشر أن من المرجح أن يبدأ الإنتاج هناك في مارس المقبل.

يذكر أن مصنع باكستر في هاله ينتج بالدرجة الأولى أدوية للعلاج من السرطان، وذكر فلايشر أن أحد خطوط الإنتاج في المصنع سيتم تحويله لإنتاج لقاح كورونا " ونحن بصدد التجهيزات الأخيرة"، مشيرا إلى أن الحكومة الإقليمية ستشرف على تحويل الإنتاج.

ولم يذكر فلايشر عدد جرعات اللقاح التي سيتم إنتاجها في هذا المصنع، كما لم تدل متحدثة باسم الشركة بتصريحات عن هذا الموضوع.

ويعمل في هذا المصنع في هاله نحو 800 شخص ومن المنتظر أن يتم إنتاج لقاح آخر مضاد لكورونا هناك.

وكان المقر الرئيسي لشركة باكستر أعلن أن من المنتظر إنتاج لقاح مضاد لكورونا طورته شركة نوفافاكس الأمريكية في مصنع مدينة هاله، وقال فلايشر إن اللقاح الأخير لم يحصل على ترخيص بتداوله بعد.

وتعتزم بيونتيك وفايزر إنتاج ملياري جرعة من لقاحهما المشترك في هذا العام ولكن تحت شروط معينة.