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نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية تسعى لترتيب قرض بنحو 5ر7 مليار دولار لمستثمرين محتملين في خطوط أنابيب النفط التابعة لها.

ونقلت الوكالة عن المصادر، أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم بدأت محادثات مع جهات التمويل لتأمين شروط مناسبة لحزمة سيتم تقديمها بعد ذلك للمستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن المشاورات تجري بالتوازي مع بيع حصة في وحدة خط أنابيب، بعوائد لأرامكو يمكن أن تصل إلى عشرة مليارات دولار.

ولفتت الوكالة إلى أن صفقة خط الأنابيب ستكون المرحلة الأولى من استراتيجية ستتبعها الشركة لجمع الأموال عن طريق بيع حقوق التأجير أو بيع حصص في أصول غير أساسية.

وذكرت بلومبرج أن أرامكو رفضت التعليق.

وبدأت أرامكو بشكل متزايد في استكشاف مصادر جديدة للتمويل، بينما تسعى للحفاظ على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 75 مليار دولار رغم انخفاض أسعار النفط.