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الحكومة الأيرلندية تعتذر للمقيمات فيما يسمى بيوت الأمهات والأطفال

علم أيرلندا
علم أيرلندا
دبلن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:07 م

اعتذر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدولة للمقيمات في ما يسمى ببيوت الأمهات والأطفال عن المعاملة التي "لا تغتفر" التي امتدت لما يقرب من ثمانية عقود.

وأشار مارتن إلى "خطأ جسيم على مدى أجيال" لحق بالأمهات غير المتزوجات وأطفالهن، واعتذر عن "الخزي والوصمة التي تعرضوا لها".

وجاء تصريح مارتن أمام البرلمان الأيرلندي بعد يوم واحد من نشر نتائج لجنة التحقيق في بيوت الأمهات والأطفال.

وحدد التقرير الذي يتألف من نحو 3 آلاف صفحة "معدل مرتفع للغاية لوفيات الأطفال" في تلك البيوت، والتي ضمت "حوالي 56 ألفا من الأمهات غير المتزوجات وحوالي 57 ألف طفل".

وذكر التقرير أنه في أيرلندا ، "تعرضت النساء اللواتي أنجبن أطفالا خارج إطار الزواج لمعاملة قاسية بشكل خاص".

وعلى الرغم من أن المسؤولية عن مثل هذه المعاملة تقع "بشكل رئيسي على عاتق آباء أطفالهن وأسرهن المباشرة"، وفقًا للتقرير ، فقد "دعمتها وساهمت فيها وتغاضت عنها مؤسسات الدولة والكنائس"، وهذا يعني أن بعض النساء "لم يكن لديهن بديل" سوى دخول تلك البيوت.


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