ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني يقترب من نهائي كوبا سود أمريكانا

قطع ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني خطوة كبيرة على طريق التأهل لنهائي بطولة كوبا سود أميريكانا لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم بتعادله الثمين مع مضيفه كوكيمبو أونيدو التشيلي صباح اليوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.

وفشل الفريق التشيلي في هز الشباك على مدار المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويصبح الفريق الأرجنتيني بحاجة لأي فوز في مباراة الإياب على ملعبه يوم السبت المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تجمع بين لانوس وفيليز سارسفيلد الأرجنتينيين ، اللذين يلتقيان إيابا صباح غد الخميس علما بأن لانوس فاز على سارسفيلد 1 / صفر في عقر داره ذهابا.