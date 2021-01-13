الشناوي يعود لتدريبات بيراميدز

عاد أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، وذلك بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها بتهتك في غضاريف الركبة.

وعانى الشناوي من تورم في الركبة، ليبتعد عن التدريبات الجماعية لفريقه، حتى خضع لأشعة واثبتت تعرضه للإصابة بتهتك بسيط في غضاريف الركبة.

وخضع الشناوي لبرنامج تأهيل حدده مصطفى المنيري طبيب الفريق، بدون تدخل جراحي، قبل أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويعتمد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني، على شريف إكرامي في حراسة عرين الفريق منذ انطلاق الموسم، مع وجود المهدى سليمان على مقاعد البدلاء.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة المقاولون العرب، غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.