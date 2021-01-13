مصادر: توجه لدى الولايات المتحدة لإزام القادمين جوا للبلاد بتقديم فحوص سلبية خاصة بكورونا

أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الصحية الأمريكية تستعد لإلزام كل القادمين جوا إلى أراضي الولايات المتحدة تقديم فحوص طبية قبل ركوب الطائرة تظهر عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادرها أن مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، سيوقع الثلاثاء أمرا لتوسيع متطلبات الفحوص لتشمل جميع القادمين من خارج البلاد برحلات شركة الطيران الدولية، بينهم المواطنون الأمريكيون.

ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة إلى حيز التنفيذ بعد أسبوعين من التوقيع على الأمر، أي يوم 26 يناير.

ويأتي ذلك بعد أن كانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تطلب من إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على مدار عدة أسابيع، توسيع القيود الرامية إلى احتواء الفيروس.

وسبق أن تم اتخاذ هذا الإجراء بحق القادمين من بريطانيا على خلفية انتشار سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تعتبر أكثر انتقالا.