شن رجال الوحدة المحلية في مدينتي دمياط وفارسكور، حملات مكثفة، استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق وبعض القرى التابعة لهما.



وقد أسفرت الحملات، عن تحرير 21 محضرا لعدم ارتداء كمامة واقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 4 مقاهى تقدم شيشة للمواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بفارسكور، كما تم إغلاق 3 ورش ومقهى بدمياط؛ لمخالفتهم مواعيد الغلق.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن.