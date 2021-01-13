 تحرير 21 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.. وغلق 7 مقاهي بدمياط - بوابة الشروق
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تحرير 21 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.. وغلق 7 مقاهي بدمياط

اغلاق احد المقاهي - ارشيفية
اغلاق احد المقاهي - ارشيفية
حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:28 م
شن رجال الوحدة المحلية في مدينتي دمياط وفارسكور، حملات مكثفة، استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق وبعض القرى التابعة لهما.

وقد أسفرت الحملات، عن تحرير 21 محضرا لعدم ارتداء كمامة واقية، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 4 مقاهى تقدم شيشة للمواطنين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بفارسكور، كما تم إغلاق 3 ورش ومقهى بدمياط؛ لمخالفتهم مواعيد الغلق.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكافة التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

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