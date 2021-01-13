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وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي

وزارة الخارجية الاماراتية - ارشيفية
وزارة الخارجية الاماراتية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:45 م
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أن تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق جديدة للعلاقات ويعزز التعاون بين الدول بما يلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والرخاء.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم أن ذلك جاء خلال استقباله فيليب إيريرا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية وجانس بلوتنر المدير السياسي لمكتب أبوظبي التابع لوزارة الخارجية الألمانية وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات بالنيابة.

ووفق الوكالة، جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العمل المشترك بين دولة الإمارات والثلاثي الأوروبي من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتعاون الدولي الجماعي من أجل ضمان إيصال لقاح المرض إلى كافة دول العالم.

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