ضبط منتجات وعصائر منتهية الصلاحية في بئر العبد بشمال سيناء

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قامت لجنة مشتركة من مراقبة الأغذية وصحة البيئة في مركز بئر العبد، بالمرور على المحلات التجارية ضمن حملة موسعة تنفذها مديرية الصحة بشمال سيناء لمراقبة الأسواق.

وشملت الحملة مناطق: "٦ أكتوبر، والشهداء، وبالوظة"، وأسفرت عن سحب ٢٤ عينة مختلفة لإرسالها لمعامل وزارة الصحة للصلاحية وإعدام ٣٠ كجم أغذية مختلفة، وضبط ١٠٠ زجاجة عصير مجهولة المصدر، وتحرير ٤ محاضر جنح صحية مختلفة.

وخلال الحملة، تم إعلام أصحاب المتاجر، كيفية تخزين المواد الغذائية وتطهير أماكن التداول مع الجمهور، وارتداء الكمامة والتخلص الآمن منها كذلك كيفية تحضير سوائل التطهير والاستخدام الآمن لها.