سنغافورة: أكثر من 6200 شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا

تلقى أكثر من 6200 شخص في سنغافورة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7ر5 مليون نسمة، جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منذ أن بدأت الدولة المدينة حملتها للتطعيم في نهاية العام الماضي، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة في بيان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وسنغافورة على الطريق لأن يكون لديها إجمالي ثمانية مراكز تطعيم بحلول نهاية فبراير المقبل، حيث سيتم إقامة أربعة مراكز هذا الشهر.



وبدأت سنغافورة تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية، بما في ذلك العاملون في المطارات والموانئ بالإضافة إلى هؤلاء المشاركين في جهود مواجهة مرض كوفيد-19، مثل الذين يعملون في ماسحات الاختبار وفي الحجر الصحي وفي مراكز رعاية المجتمع.



وتلقى أكثر من 6200 شخص الجرعة الأولى، ومن المتوقع أن تزيد تلك الأعداد بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.



وأمس الثلاثاء فقط تم تطعيم 2800 شخص معظمهم من موظفي الرعاية الصحية وعددهم 2500 شخص.