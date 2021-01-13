 بولندا ربما ترفع معظم القيود المرتبطة بكورونا بحلول الربع الثاني من العام - بوابة الشروق
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بولندا ربما ترفع معظم القيود المرتبطة بكورونا بحلول الربع الثاني من العام

الكورونا في بولندا - ارشيفية
الكورونا في بولندا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 1:53 م
ربما ترفع بولندا 80% من القيود الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في مطلع الربعين الأول والثاني من العام، لكن بعضها سيبقى فترة أطول، طبقا لما ذكره موقع وكالة الأنباء البولندية "بي.إيه.بي" نقلا عن وزير المالية، تاديوش كوسينسكي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير البولندي: "آمل أنه في خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، سيتم رفع جزء من القيود، بينما في خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، ستعود الحياة إلى طبيعتها".

وكانت بولندا قد مددت قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا حتى نهاية يناير.

وسجلت بولندا حتى الآن أكثر من 31 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

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