 روحاني: عقوبات واشنطن «ظلم» ونأمل بإلغائها قبل رحيل حكومة ترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يناير 2021 9:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

روحاني: عقوبات واشنطن «ظلم» ونأمل بإلغائها قبل رحيل حكومة ترامب

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رويترز
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 8:03 ص

أفاد مراسل RT بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صرح اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الأمريكية "عمل ظالم"، وأن طهران "تأمل بإلغائها قبل انتهاء عمل الحكومة الحالية".

وأضاف روحاني أن "منطق إيران هو الالتزام مقابل الالتزام والإجراءات العملية مقابل الإجراءات العملية".

وجاءت تصريحات روحاني بعد اجتماع مع رئيس البرلمان ورئيس القضاء الإيراني.

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية ذكر في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك