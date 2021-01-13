روحاني: عقوبات واشنطن «ظلم» ونأمل بإلغائها قبل رحيل حكومة ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مراسل RT بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صرح اليوم الثلاثاء، بأن العقوبات الأمريكية "عمل ظالم"، وأن طهران "تأمل بإلغائها قبل انتهاء عمل الحكومة الحالية".

وأضاف روحاني أن "منطق إيران هو الالتزام مقابل الالتزام والإجراءات العملية مقابل الإجراءات العملية".

وجاءت تصريحات روحاني بعد اجتماع مع رئيس البرلمان ورئيس القضاء الإيراني.

وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية ذكر في وقت سابق من اليوم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات خاصة بمكافحة الإرهاب على خمسة أشخاص ربطتهم بإيران ووصفت كلا منهم بأنه إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص.