الفاتيكان يبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

بدأ الفاتيكان عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للعاملين به وسكانه اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يتضح بعد متى سيحصل البابا فرانسيس (84 عاما) على جرعة اللقاح.

وقال زعيم الكنيسة الكاثوليكية مؤخرا إنه سجل اسمه لتلقي التطعيم، إلا أن رئيس المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، التزم الصمت بشأن خطة فرانسيس.

وخضع فرانسيس لجراحة لإزالة جزء من رئته بسبب مرض في العشرينات من عمره، لذلك إذا أصيب بالفيروس، قد تكون حالته خطيرة.

ويعيش البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر (93 عاما) ، أيضًا داخل دولة الفاتيكان الصغيرة التي تحيط بها روما.

وقال الفاتيكان إن العاملين في مجال الرعاية الصحية وعناصر الأمن وكبار السن سيكونون في المقدمة، بالإضافة إلى الأفراد الذين يتواصلون بشكل متكرر مع الجمهور.

وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك العديد من حالات تفشي فيروس كورونا في الفاتيكان، بما في ذلك بين أفراد من الحرس السويسري.