المنتخب الأمريكي ينسحب من مونديال اليد

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أعلن المنتخب الأمريكي لكرة اليد رسميا انسحابه من بطولة العالم الـ27 المقرر انطلاقها اليوم الأربعاء في مصر، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق.

واكتشف المنتخب الأمريكي إيجابية عدد من العينات بعد اختبارات "كوفيد-19" الإجبارية التي أجراها الفريق قبل بدء رحلته إلى مصر، حسبما أكد الاتحاد الدولي للعبة على موقعه الإلكتروني.

وأصبح المنتخب الأمريكي ثاني المنتخبات المنسحبة من هذه النسخة بسبب جائحة كورونا.

وكان المنتخب التشيكي أعلن انسحابه في وقت سابق مساء الثلاثاء، وحل مكانه منتخب مقدونيا الشمالية.

ووجه الاتحاد الدولي للعبة الدعوة إلى المنتخب السويسري للمشاركة في البطولة بدلا من نظيره الأمريكي.

ويخوض منتخب مقدونيا الشمالية فعاليات الدور الأول للبطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات مصر والسويد وتشيلي. ويستهل الفريق مسيرته في البطولة بعد غد بمواجهة نظيره السويدي.

وفي المقابل، يخوض المنتخب السويسري البطولة ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات النمسا وفرنسا والنرويج.

وتردد أن منتخب الرأس الأخضر (كيب فيردي) يعاني أيضا من بعض الإصابات بفيروس كورونا في صفوفه.

ومن المفترض أن يخوض منتخب الرأس الأخضر فعاليات الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات ألمانيا والمجر وأوروجواي.

ولم يسبق لمنتخبي الرأس الأخضر وأوروجواي المشاركة في البطولة العالمية.