مدرب برشلونة يكشف سبب غياب ميسي عن مواجهة سوسيداد بكأس السوبر الإسباني

كشف ألفريد شرودر مساعد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن سبب غياب ميسي عن مباراة ريال سيوسيدا، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والتي ستقام على ملعب «نويفو أركانخيل».

وقال شرودر في تصريحات قبل بداية المباراة: "ميسي يعاني من مشاكل جسدية، قررنا عدم المجازفة به".

صحيفة ماركا ذكرت أن ميسي سيغيب عن المواجهة المترقبة أمام الفريق الباسكي بسبب شعوره بالانزعاج على مستوى الفخذ، وهو ما عرقل مشاركته في تدريبات الفريق الكتالوني الأخيرة صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن النجم الارجنتيني يأمل في المشاركة في المباراة النهائية أمام المتأهل من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو، في حال عبور برشلونة اليوم ريال سوسيداد.

ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة برشلونة أمام غرناطة، ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الإسباني، الأمر الذي اضطر المدرب الهولندي رونالد كومان لتبديله والدفع بمارتين بالدنماركي مارتين برايثوايت.