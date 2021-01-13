كيت وينسلت تفتقد التواصل البشري: أريد أن ألمس الناس مرة أخرى

أعربت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت، عن افتقادها للتواصل البشري في جائحة كورونا، وخاصة التواصل مع عائلتها.



وقالت الحائزة على جائحة الأوسكار -45 عاما- في تصريحات لمجلة "بونته" الألمانية المقرر صدورها غدا الخميس: "ماتت والدتي قبل ثلاث سنوات، لذلك يعيش والدي الآن بمفرده. لحسن الحظ أنه بخير ولكني أجد صعوبة في عدم رؤيته لفترة طويلة"، مضيفة أنها تفتقد معانقته، مشيرة إلى أن الأمر نفسه ينطبق على أشقائها الثلاثة.



وذكرت نجمة هوليوود أن العمل في ظل ظروف الجائحة ليس بالأمر السهل بالنسبة لها، وقالت: "إنك تعود إلى الفريق الذي عملت معه قبل أن تبدأ الجائحة، وفجأة لا يُسمح لك بلمس أي من هؤلاء الأشخاص الرائعين... أريد أن ألمس الناس مرة أخرى!"



وتأثرت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة بجائحة كورونا. ووفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، أصيب أكثر من 8ر22 مليون شخص بفيروس كورونا هناك، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حتى الآن أكثر من 380 ألف شخص. وبالأرقام المطلقة، تتفوق الولايات المتحدة على كل دول العالم في التضرر من الجائحة.