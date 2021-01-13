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أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 0.9% خلال 24 ساعة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:46 ص

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0 % حتى الساعة 0301 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، بالمقارنة مع الفترة الزمنية نفسها قبل 24 ساعة، لتصل إلى 7ر22 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا 378849.

وأفادت البيانات بأن زيادة حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة كانت أقل من متوسط الزيادة اليومية والبالغ 2ر1 % على مدار الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى رقم من حيث الإصابات المؤكدة بعدد 77ر2 مليون إصابة، بزيادة بلغت 9ر1 % عن نفس الفترة الزمنية من اليوم السابق عليه.

وسجلت كاليفورنيا أيضا العدد الأكبر للوفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بوفاة 490 شخصا بالفيروس.

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