وكيل الأزهر يبحث مع رئيس «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» التعاون المشترك

استقبل محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، بحسب بيان الجهاز اليوم.

ورحب الضويني، بمحمود ممتاز، موضحًا أن مؤسسة الأزهر ترحب بجميع سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة هذا الوطن، مؤكدًا دعم الأزهر لجميع الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وعقب اللقاء، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان :"لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية"، بحضور عدد من العاملين بمشيخة الأزهر، حيث ناقشت الورشة قضية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة في المناقصات والعمليات التعاقدية، بما يحافظ على المال العام، ويمكن من تحقيق أكبر استفادة في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.