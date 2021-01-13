جنوب سيناء تبدأ أعمال «الكم المتراكم» بالوحدات المحلية في أربع مدن

بدأت محافظة جنوب سيناء في أعمال إدخال بيانات "الكم المتراكم" في جميع الإدارات بالوحدات المحلية داخل 4 مدن.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إدخال بيانات " الكم المتراكم " بإدارات مجالس مدن طور سيناء، ودهب، وسانت كاترين، وأبورديس.



وأكد المحافظ في تصريح له اليوم، أن العاملين بالوحدات المحلية للمدن يقوموا بإدخال " الكم المتراكم " من رخص محلات، ورخص اشغال، ورخص بناء، ووحدات سكنية، وسداد الايجارات، وحق الانتفاع، والتصالحات المختلفة، وغيرها من الطلبات التي يتقدم بها المواطنون من خلال ملئ النموذج الخاص بالطلب.



وتابع المحافظ: كما يجري إدخال المعلومات للــ " الكم المتراكم " بطريقة صحيحة عقب الانتهاء من مراجعتها وتدقيقها للبيانات من قبل مديري الإدارات ومهندسي وزارة التخطيط، ويجري أيضًا تفعيل منظومة الصادر والوارد داخل الإدارات ومدن المحافظة المختلفة .



وأوضح أن المستندات تأخذ دورتها الكاملة عقب التقدم بالطلب، وتمر بأرشفة مستندات العميل، وفحص المستندات، والمعاينة، وسداد الرسوم اللازمة والتي تنتهي بإصدار التراخيص اللازمة، وتسليم المستند للعميل في إطار المدة المحددة قانونيًا لكل طلب .



وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الأدوات التكنولوجية المتطورة تدعم إدخال بيانات " الكم المتراكم "، من أجهزة المسح الضوئي للميكروفيلم، وأجهزة المسح الضوئي المتعدد الوظائف، والتي تستخدم في تحويل المستندات والوثائق الورقية إلى صور ومستندات رقمية، بالإضافة إلى المهارات الفنية المدعمة بالمعرفة، والخبرة الفنية في تنفيذ هذه الأعمال.



وأشار إلى أن الأعمال تتضمن عمليات الجرد والحصر للكم المتراكم، وعمليات الترميم واستراتيجيات الحفظ للمستندات ذات الحساسية، وعمليات المسح الضوئي وتحسين المخرجات ومراقبة جودتها، وعمليات الفهرسة والتكشيف للمستندات، وعمليات الترقيم والتنظيم الإلكتروني للوثائق الرقمية، وتصميم برامج الأرشفة، وتدفق العمل التي تلائم كل مشروع، وإدخال البيانات المفهرسة للصور الرقمية بواسطة فريق عمل إدخال البيانات .