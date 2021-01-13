قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي للغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إن شركة مصر للحديد والصلب تعد مدرسة صناعة الصلب للعالم العربي، مضيفًا أنها أدت دورًا عظيمًا منذ نشأتها بعام 1953.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أنه كان هناك صعوبة في تطوير معدات الشركة للاستفادة منها بشكل اقتصادي، مؤكدًا أنه كان هناك محاولات عديدة لتطويرها.

وأشار إلى أن الشركة لم تحقق مكسب على الرغم من تناوب 50 مجلسًا إداريًا عليها، موضحًا أن الشركة لا تنتج حديد التسليح الاكثر شيوعًا واستخدامًا، لذلك فليس هناك منافسة بينها وبين المصانع الأخرى.

وذكر أن إنشاء الشركة كان يحمل بعدًا اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا خاص بتشغيل ما يقرب من 26 ألف عامل، مع إنشاء مدينة سكنية مجاورة للمصنع تأخذ الكهرباء الخاصة بها من الشركة، مشيرا إلى أن ذلك حمل الشركة أعباءً كثيرة.