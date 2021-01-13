تحرير 7 محاضر إشغالات طريق في مدينة قلين بكفر الشيخ

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قاد علي سلامة رئيس مركز قلين، وبمعاونة حسام بريك نائب رئيس المركز بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، حملة للنظافة والتطهير داخل المركز والمدينة وتجميل مداخل ومخارج المدينة وبقري المركز.

كما شنوا حملات إزالة الإشغالات المستمرة بالمدينة، وتم تحرير 7 محاضر إشغالات العامة للمخالفين بشوارع المدينة.

كما تم عمل حملات الرش والتطهير بمدينة قلين وبالشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة، وداخل المؤسسات الحكومية ومكاتب البريد ومستشفى قلين.

وتم متابعه أعمال الرش والتطهير في الشوارع الرئيسية والداخلية في قلين المحطة والبلد.

وتم متابعة أعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينه بشارع جمال عبدالناصر.

كما تم رفع الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر ورفع الأتربة المتراكمة، وكذالك الشوارع الفرعية في قلين البلد، وتم رفع جميع القمامة من شوارع المركز الرئيسية والفرعية.