موسيماني يجتمع بمروان محسن في مران الأهلي

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يستكمل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعافي مروان محسن مهاجم الفريق من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ينفذ حاليا برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع مروان محسن صباح اليوم الأربعاء؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس؛ في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.