 موسيماني يجتمع بمروان محسن في مران الأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 13 يناير 2021 12:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

موسيماني يجتمع بمروان محسن في مران الأهلي

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 12:25 م

يستكمل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتعافي مروان محسن مهاجم الفريق من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ينفذ حاليا برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق جلسة مع مروان محسن صباح اليوم الأربعاء؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس؛ في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك