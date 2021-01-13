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كازاخستان تسجل 766 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

نور سلطان - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 9:46 ص

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 164 ألفًا و477 حالة.

وذكرت وزارة الصحة -في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 584 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 150 ألفا و427 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا لايزال يقف عند 23 ألفا و524 حالة، منهم 267 مريضاً في حالة حرجة.

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